Fase 3: Carfagna, bene impegno Calenda per occupazione femminile

- ‪"Grazie Carlo e avanti così! È importante che diventi una battaglia di tutte e di tutti, in Italia e in Europa". La deputata di Forza Italia Mara Carfagna risponde così su Twitter a Carlo Calenda, che ha condiviso la proposta avanzata dalla vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia di creare un fronte politico trasversale affinché una buona parte delle risorse del Recovery Fund siano utilizzate per il welfare e l'occupazione femminile.(Rin)