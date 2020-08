Roma: controlli Carabinieri Monterotondo, 2 persone arrestate e altre 3 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato due persone, denunciandone a piede libero altre tre, per la violazione di diverse normative. In particolare, i Carabinieri della stazione di Montelibretti hanno arrestato un 54enne di Palombara Sabina per il reato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A chiamare il “112” è stata la compagna dell’uomo, segnalando che, dopo un acceso diverbio, il 54enne le aveva sottratto le chiavi dell’autovettura e il telefono cellulare e aveva distrutto mobili, elettrodomestici e suppellettili. I militari, giunti sul posto, sono stati aggrediti dall’uomo, ma sono riusciti a bloccarlo. Su disposizione del Pm, l'uomo è stato trattenuto in una camera di sicurezza della Compagnia di Monterotondo. Inoltre, un 64enne di Fonte Nuova è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Mentana su disposizione della Corte d’Appello di Roma. L’uomo deve scontare la pena residua di 3 anni e due mesi di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti, commessi a Roma durante lo scorso anno. Ora si trova agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)