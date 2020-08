Roma: controlli Carabinieri Monterotondo, 2 persone arrestate e altre 3 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Tivoli per spaccio di eroina due 39enni provenienti uno dalla Sierra Leone e l’altro dal Gambia. I militari della sezione operativa di Monterotondo, li hanno fermati poco lontano da via Traversa del Grillo. I due spacciatori sono stati sorpresi mentre vendevano ad un loro cliente delle dosi di eroina per un corrispettivo di 40 euro. In pochi minuti, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli, trovandoli in possesso di altre due dosi di eroina. La droga è stata sequestrata mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio territoriale del governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della stazione di Monterotondo, infine, hanno denunciato a piede libero una 34enne di Mentana per il reato di furto aggravato. L’indagine ha avuto inizio quando la proprietaria di una libreria di Monterotondo ha denunciato il furto di un cofanetto contenente 7 volumi della saga di “Harry Potter”, del valore complessivo di 150 euro. L’approfondimento investigativo eseguito dai militari e la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso di identificare la ladra nella giovane mentanese. Con la perquisizione a casa di quest’ultima, i militari hanno trovato il cofanetto rubato, che è stato restituito alla libreria. Inoltre, in possesso della donna, è stata rinvenuta una documentazione dalla quale si desume che abbia rubato un elevato numero di volumi anche in altre librerie. Le indagini della stazione Carabinieri di Monterotondo sono tuttora in corso per fare piena luce sulla vicenda. (Rer)