Coronavirus: Zingaretti, bisogna usare mascherine come ai tempi della spagnola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Foto di inizio 900, quando il mondo fronteggiava l'influenza spagnola. Era già tutto molto chiaro. Perché allora bisogna sempre fare polemica? Se non vogliamo che torni la pandemia: mascherine, distanza sicurezza, igiene delle mani e degli ambienti". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il quale ha postato una foto del secolo scorso in cui appaiono delle persone in giro con le mascherine. (Rin)