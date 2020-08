Cile: presidente Pinera annuncia piano di rilancio, 34 miliardi di dollari in investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha presentato un piano di rilancio dell’economia, incentrato sulla creazione di posti di lavoro, investimenti pubblici e privati e sostegno alle Pmi. In particolare, Pinera ha annunciato un ampio programma di sussidi per l’occupazione del valore di circa 2 miliardi di dollari, di cui potrà beneficiare fino a un milione di persone. L'obiettivo è recuperare almeno in parte gli 1,8 milioni di posti di lavoro persi nel contesto della crisi legata al coronavirus. Il piano prevede un piano di investimenti pubblici, a cui verranno destinati nel periodo 2020-2022 almeno 34 miliardi di dollari. Si agevoleranno inoltre, anche attraverso incentivi tributari, 130 progetti di investimenti privati per un valore di 21 miliardi di dollari. Il governo del Cile ha stimato un calo del Pil tra il 5,5 ed il 7,5 per cento nel 2020. (Abu)