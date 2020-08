Italia-Cina: ambasciata a Pechino, arriva oggi a Milano ultimo volo del ponte aereo umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atterrerà oggi alle 19 all'aeroporto di Milano Malpensa il dodicesimo e ultimo volo del "ponte aereo umanitario" organizzato dall'ambasciata d'Italia in Cina in coordinamento con il China-Italy Philanthropy Forum. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Pechino con un comunicato. Sul volo partito oggi da Pechino, finanziato da Cassa Depositi e Prestiti, vi sono a bordo oltre 1,2 milioni di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale quali guanti e tute protettive. Il materiale medico-sanitario, in parte donato da società cinesi e in parte acquistato dal Dipartimento della Protezione Civile, sarà destinato al contrasto alla pandemia da Covid-19 sul territorio italiano. "Con questo 12mo volo si conclude oggi una bellissima pagina dell'attività svolta dall'ambasciata d'Italia a Pechino durante questi ultimi mesi, – ha commentato l'ambasciatore Luca Ferrari-. Senza incidere sul bilancio pubblico, e lavorando in stretto raccordo con la Struttura del commissario Arcuri, la Protezione Civile e la Farnesina, con questi 12 voli siamo riusciti a trasportare in Italia oltre 16 milioni di mascherine, piu' di 2.000 ventilatori polmonari e migliaia di tute, guanti e kit diagnostici". "In ambasciata – ha aggiunto l'ambasciatore - abbiamo approntato una task force che ha lavorato con grande senso dello Stato e dedizione durante mesi molto difficili al fine di far giungere in Italia gli urgenti dispositivi medici cruciali per il contrasto all'epidemia da Covid-19". (segue) (Com)