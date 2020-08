Italia-Cina: ambasciata a Pechino, arriva oggi a Milano ultimo volo del ponte aereo umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Ferrari ricorda che "insieme al China-Italy Philanthropy Forum, di cui ringrazio il segretario Generale, prof. Giovanni Andornino, e grazie alla disponibilità della compagnia aerea Neos SpA, abbiamo organizzato un ponte aereo senza oneri per l'erario ma finanziato da generose fondazioni nonché da imprese italiane - Snam, Eni e Cassa Depositi e Prestiti- cui estendo i miei più sinceri ringraziamenti". "Nelle ore più difficili per l'Italia- evidenzia l'ambasciatore - la rete diplomatico-consolare guidata dal ministro Di Maio ha risposto unita per fronteggiare una crisi senza precedenti. Un mio sentito ringraziamento va a tutti i donatori, cinesi e italiani, che hanno contribuito in maniera eccezionale durante questi mesi. Questa operazione - ha concluso - ci ha permesso di acquisire competenze che abbiamo poi messo a sistema per coadiuvare i ponti aerei da Shanghai, Nanchino e Shenzhen, con i quali la Struttura del commissario Arcuri e la Protezione Civile hanno fatto giungere finora nel nostro Paese quasi un miliardo di dispositivi di protezione individuale". (Com)