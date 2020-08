Droga: poliziotti si fingono riders e scoprono più di un chilo di droga in casa di un fotografo milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fingersi riders, per entrare in uno stabile e verificare una probabile attività di spaccio. È l’espediente trovato dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia di Milano, che ieri sera in via Padre Luigi Monti, nel quartiere Dergano, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un fotografo 31enne, italiano e incensurato, che aveva in casa oltre un chilo di marijuana e tremila euro in contanti. La palazzina è stata individuata come probabile luogo di spaccio grazie a un intervento effettuato della volante del commissariato a inizio settimana. Da allora gli agenti hanno iniziato gli appostamenti per appurare la veridicità della notizia e ieri, verso l’ora di cena, sono entrati nello stabile fingendo di dover consegnare delle pizze a domicilio. In questo modo non hanno destato particolari sospetti e hanno potuto controllarlo tutto, fino a quando, arrivati all'ultimo piano, il loro atteggiamento non è piaciuto a un inquilino che si è accorto che non si trattava di fattorini. (segue) (Rem)