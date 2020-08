Droga: poliziotti si fingono riders e scoprono più di un chilo di droga in casa di un fotografo milanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, a quel punto, hanno iniziato a scendere le scale per uscire dalla palazzina, ma l'uomo, con fare aggressivo, li ha inseguiti chiedendo con insistenza spiegazioni sulla loro presenza. A quel punto i finti riders si sono qualificati come poliziotti in servizio e l’inquilino ha cambiato subito atteggiamento: ha iniziato a manifestare segni evidentissimi di nervosismo e agitazione, tanto da far comprendere ai poliziotti che poteva essere proprio lui la persona che stavano cercando. È scattato un controllo personale e domiciliare e l'uomo, un trentunenne fotografo in ambito pubblicitario, italiano e incensurato, è stato trovato con un chilo e cento grammi di marijuana, divisa in sette confezioni per distinguerne effetti e tipologia, e circa cento grammi di hashish. Gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato tremila euro, verosimile provento dell'attività di spaccio, una macchina per confezionare la droga "sottovuoto", dei sacchetti speciali in cellophane e un bilancino di precisione. (Rem)