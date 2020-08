Egitto: ministro Esteri Shoukry telefona a Guterres, focus sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha telefonato al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, con cui ha discusso della crisi in Libia. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo. Durante il colloquio, il capo della diplomazia del Cairo ha ribadito "la chiara posizione dell'Egitto che sostiene il raggiungimento di una soluzione politica, attraverso il consenso intra-libico, lungi dagli interventi stranieri che cercano di controllare le risorse del popolo libico". Shoukry ha confermato la volontà dell'Egitto di coordinarsi costantemente con la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per promuovere la soluzione politica alla luce della Dichiarazione del Cairo e del processo di Berlino. Infine, Shoukry ha evidenziato l'importante ruolo delle Nazioni Unite in Libia, invitando tutti i paesi a cooperare con le Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi del popolo libico e le sue legittime ambizioni. (Cae)