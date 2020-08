Portogallo: treno deragliato a Coimbra, bilancio sale a 2 morti e 7 feriti gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 2 morti e 43 feriti, 7 dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente ferroviario di ieri in Portogallo nei pressi del comune di Soure, vicino Coimbra. Lo hanno riferito fonti del Comando operativo distrettuale di Coimbra (Cdos). Il treno ad alta velocità è deragliato, intorno alle 15:30, a causa della collisione del convoglio, con a bordo circa 280 passeggeri, con una macchina per la manutenzione ferroviaria.(Spm)