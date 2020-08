Balcani: Consiglio atlantico organizza Summit online con i paesi della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partecipano all'evento il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, quello della Serbia, Aleksandar Vucic, il premier del Kosovo, Avdullah Hoti, il primo ministro albanese, Edi Rama, il premier del governo centrale bosniaco, Zoran Tegeltija, e il ministro dell'Economia del Montenegro, Dragica Sekulic. Sono inoltre presenti l'amministratore delegato della Us International development finance corporation, Adam Boehler, il direttore per i Balcani occidentali della Direzione generale dei negoziati di vicinato e allargamento della Commissione europea, Genoveva Ruiz-Calavera, il vice segretario aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici del dipartimento di Stato Usa, Matthew Palmer, il direttore regionale per i Balcani occidentali della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Zsuzsanna Hargitai, il presidente del Forum degli investimenti della Camera di commercio dei Balcani occidentali 6, Marko Cadez, e il consulente dell'Iniziativa Future Europe del Consiglio atlantico, Jim O'Brien. L'introduzione dei lavori è affidata al presidente del Consiglio atlantico, Frederick Kempe. (Seb)