Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, non sappiamo di un documento preparato da Bruxelles

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha smentito che le autorità di Belgrado siano a conoscenza dell'intenzione, da parte di Bruxelles, di presentare una nuova "bozza di accordo" fra Serbia e Kosovo. Dacic, ospite oggi dell'emittente "Rts", ha così commentato l'articolo pubblicato dal quotidiano "Vecernje novosti" che, citando fonti riservate, rivela l'esistenza di una bozza che implica tra l'altro il "riconoscimento de facto" del Kosovo da parte della Serbia. Il documento, secondo le fonti del giornale, verrebbe presentato giovedì durante il prossimo incontro a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e Pristina nell'ambito del dialogo riavviato con la mediazione di Bruxelles. Dacic ha precisato che la notizia rappresenta "una sorpresa", chiedendosi inoltre perché il documento dovrebbe essere presentato in una riunione in cui non è prevista la partecipazione del presidente serbo, Aleksandar Vucic. Il ministro ha aggiunto che nessuno ha neppure annunciato la presentazione di un testo e che il capo dello Stato è stato informato in precedenza del fatto che solo a settembre proseguirà il dialogo a livello politico. (segue) (Seb)