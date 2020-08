Ue-Vietnam: accordo commerciale in vigore da oggi, per Commissione opportunità di ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo Ue-Vietnam, prosegue il comunicato, è il più completo che l’Ue abbia concluso con un paese in via di sviluppo. Tiene conto delle esigenze di sviluppo del Vietnam concedendo al Vietnam un periodo di dieci anni per eliminare i suoi dazi sulle importazioni dell’Ue. Tuttavia, molti importanti prodotti di esportazione dell’Ue, come prodotti farmaceutici, prodotti chimici o macchinari, godranno già delle condizioni di importazione esenti da dazio al momento dell’entrata in vigore. I prodotti agroalimentari come la carne di manzo o l’olio d’oliva non dovranno affrontare tariffe entro tre anni, mentre i prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura per un massimo di cinque anni. Disposizioni globali sulla cooperazione sanitaria e fitosanitaria consentiranno di migliorare l’accesso al mercato per le imprese dell’Ue attraverso procedure più trasparenti e rapide. Allo stesso tempo, l’accordo commerciale esprime un forte impegno di entrambe le parti nei confronti dell’ambiente e dei diritti sociali. Stabilisce elevati standard di tutela del lavoro, dell'ambiente e dei consumatori e garantisce che non vi sia alcuna “corsa verso il basso” per promuovere gli scambi o attrarre investimenti. (segue) (Beb)