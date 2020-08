Ue-Vietnam: accordo commerciale in vigore da oggi, per Commissione opportunità di ripresa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo, le due parti si sono impegnate a ratificare e attuare le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil); ad attuare l’Accordo di Parigi, così come altri accordi internazionali sull’ambiente. Il Vietnam ha già fatto progressi su questi impegni ratificando nel giugno 2019 la Convenzione Oil 98 sulla contrattazione collettiva e nel giugno 2020 la Convenzione Oil 105 sul lavoro forzato. L’accordo commerciale include anche un legame istituzionale e giuridico con l’accordo di partenariato e cooperazione Ue-Vietnam, che consente azioni adeguate in caso di gravi violazioni dei diritti umani. L’entrata in vigore dell’accordo commerciale è stata preceduta dalla sua approvazione da parte degli Stati membri dell’Ue in seno al Consiglio, dalla sua firma nel giugno 2019 e dall’approvazione del Parlamento europeo nel febbraio 2020. (segue) (Beb)