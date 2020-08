Ue-Vietnam: accordo commerciale in vigore da oggi, per Commissione opportunità di ripresa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam, ricorda infine il comunicato della Commissione, è il secondo maggiore partner commerciale dell’Ue nell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) dopo Singapore, con scambi di merci per 45,5 miliardi di euro nel 2019 e scambi di servizi per circa quattro miliardi di euro nel 2018. L’Ue esporta in Vietnam principalmente prodotti ad alta tecnologia, tra i quali macchinari e attrezzature elettrici, aeromobili, veicoli e prodotti farmaceutici. Le principali esportazioni del Vietnam verso l’Ue sono prodotti elettronici, calzature, tessuti e abbigliamento, oltre a caffè, riso, frutti di mare e mobili. Con investimenti esteri diretti di 7,4 miliardi di euro al 2018, l’Ue è uno dei maggiori investitori stranieri in Vietnam. La maggior parte degli investimenti dell’Ue è destinata alla trasformazione e produzione industriale. L’accordo col Vietnam è il secondo che l’Ue ha concluso con uno stato membro dell’Asean, dopo quello con Singapore, e si aggiunge agli accordi già esistenti in Asia con il Giappone e la Corea del Sud. (Beb)