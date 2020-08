Fase 3: Cgia, a rischio default 1,7 milioni di micro imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgia torna a chiedere che con il decreto di Agosto le micro realtà commerciali e produttive più fragili siano aiutate a rimanere in vita. Come? In primo luogo, attraverso una ulteriore e più robusta erogazione di contributi a fondo perduto; in secondo luogo, con la cancellazione delle scadenze fiscali erariali, almeno sino alla fine di quest’anno. Le previsioni, purtroppo non lasciano presagire nulla di buono. Dalla Cgia ricordano che nel 2009, l’anno horribilis dell’economia italiana di questi ultimi 75 anni, il Pil nazionale è sceso del 5,5 per cento, mentre il tasso di disoccupazione nel giro di 2 anni è salito dal 6 al 12 per cento. Con un Pil che nelle più rosee previsioni quest’anno dovrebbe diminuire del 10 per cento, quasi il doppio della contrazione registrata nel 2009, il pericolo che il numero dei disoccupati aumenti esponenzialmente è molto elevato. (segue) (Rin)