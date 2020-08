Il presidente Trump firmerà l'ordine esecutivo per bloccare Tik Tok negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che firmerà oggi un ordine esecutivo per bloccare l’uso del social network cinese Tik Tok nel paese. “Per quanto riguarda Tik Tok verrà bandita dagli Stati Uniti. Firmerò il documento domani”, ha detto ieri Trump parlando alla stampa. Tik Tok è di proprietà di ByteDance, multinazionale cinese di tecnologia Internet con sede a Pechino.Già dalla serata di venerdì, Microsoft risultava essere in pole position per l'acquisizione di TikTok. Lo riporta il "New York Times". Non è chiaro quanto siano avanzati i colloqui tra Microsoft e TikTok, ma qualsiasi accordo andrebbe nella direzione di modificare la proprietà di TikTok, che al momento è al centro dello scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe presto chiedere a Bytedance di vendere le sue quote di TikTok, che l'amministrazione statunitense ritiene un pericolo per la sicurezza nazionale. La preoccupazione della Casa Bianca è che TikTok possa trasmettere i dati sensibili degli statunitensi al governo cinese, oppure fungere da amplificatore della propaganda di Pechino. TikTok ha sempre rigettato categoricamente queste accuse. (Nys)