Imprese: Commissione Ue approva regimi da 6 miliardi di euro a sostegno Pmi italiane

- La Commissione europea ha approvato tre regimi italiani, con un budget complessivo di 6 miliardi di euro, principalmente costituiti da incentivi alla ricapitalizzazione da parte di investitori privati di piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Secondo quanto riferito dallo stesso esecutivo comunitario, i tre regimi sono stati approvati direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Con questi tre regimi, con un budget complessivo di 6 miliardi di euro, l'Italia sosterrà ulteriormente le Pmi colpite dall'epidemia di coronavirus rafforzando la loro base di capitale e facilitando il loro accesso a finanziare in questi tempi difficili. Gli schemi mirano a incentivare gli investitori privati per aiutare le aziende a far fronte alle carenze di liquidità che stanno affrontando a seguito dell'epidemia e a continuare la loro attività. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per mitigare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le norme dell'Ue”. (segue) (Beb)