Imprese: Commissione Ue approva regimi da 6 miliardi di euro a sostegno Pmi italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha notificato alla Commissione, in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, tre regimi, con un bilancio complessivo di 6 miliardi di euro, per facilitare la fornitura di capitale e liquidità alle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Secondo quanto comunicato dalla Commissione, in base al primo regime, una sovvenzione associata a un credito d'imposta, in cui gli investitori privati che introducono capitale nelle società interessate avranno diritto a ricevere un credito d'imposta fino al 20 per cento dell'importo investito. In base al regime, l'aiuto sarà quindi concesso sia all'investitore (che riceve il vantaggio fiscale) sia alla società partecipata (che riceve l'investimento). La seconda misura è un regime di credito d'imposta, in cui le società stesse riceverebbero un credito d'imposta fino al 30 per cento dell'importo del loro aumento di capitale. Infine, nell'ambito del terzo regime, ricorda la Commissione, il sostegno pubblico assumerà la forma di prestiti subordinati. Tutti i sistemi saranno accessibili alle società che hanno subito una forte riduzione dei ricavi a marzo e aprile 2020, a condizione che approvino ed eseguano un aumento di capitale. (segue) (Beb)