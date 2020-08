Imprese: Commissione Ue approva regimi da 6 miliardi di euro a sostegno Pmi italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regimi mirano quindi a migliorare l'accesso al finanziamento esterno di quelle società che sono maggiormente colpite dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, aiutandole in tal modo a garantire il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che gli aiuti a favore delle partecipate nell'ambito dei tre regimi sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, nell'ambito dei primi due regimi, l'aiuto non supererà gli 800.000 euro per impresa (tranne nel settore agricolo primario e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, dove si applicano rispettivamente i limiti di € 100.000 e 120.000 euro per impresa ) e per quanto riguarda il terzo regime, nel 2019 l'aiuto non supererà il 12,5 per cento del fatturato del beneficiario, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo. Nell'ambito di tutti e tre i regimi, gli aiuti alle imprese sono limitati nel tempo e possono essere concessi entro la fine del 2020. (Beb)