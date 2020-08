Venezuela: governo chiede all'Italia di estradare ex presidente Pdvsa Rafael Ramirez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo del Venezuela ha approvato la richiesta di estradizione di Rafael Dario Ramirez Carreno, ex presidente della compagnia petrolifera nazionale Pdvsa, dall’Italia. L’uomo, si legge in un comunicato diffuso dalla corte sulla sua pagina Facebook, è accusato di presunte appropriazioni indebite, omissioni in atti d'ufficio in appalti e associazione a delinquere. La procura ha sollecitato un ordine di arresto nei suoi confronti il 3 febbraio 2017. Oltre a essere stato a capo della Pdvsa dal 2004 al 2014, Ramirez ha ricoperto per un breve periodo l’incarico di ministro degli Esteri sotto la presidenza di Nicolas Maduro ed è stato rappresentante del Venezuela presso le Nazioni Unite dal 2014 al 2017. Dopo le sue dimissioni, arrivate su richiesta del governo di Caracas, ha accusato l'attuale governo di tradire l'eredità del leader socialista Hugo Chavez e criticato la gestione dell'economia del paese. (Brb)