Milano: 35enne trovato morto su una panchina del parco Panza

- Un uomo di 35 anni questa mattina poco prima delle 7 è stato trovato morto su una panchina del parco Panza, all’angolo tra via Breda e via Sant’Uguzzone a Milano, zona Villa San Giovanni. Gli operatori del 118, giunti sul posto, nulla hanno potuto fare per salvare il 35enne, che era già deceduto al momento del loro arrivo. Sul suo corpo non ci sono segni di violenza. Sulla morte, le cui cause sono da chiarire, indagano i carabinieri, ancora impegnati nei rilievi sul luogo in cui il cadavere è stato ritrovato.(Rem)