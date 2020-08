Iraq: premier Kadhimi annuncia elezioni anticipate per il 6 giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, ha indetto le elezioni generali per il 6 giugno 2021, un anno prima del previsto. Lo ha annunciato il capo dell'esecutivo durante un discorso televisivo alla nazione. Le elezioni anticipate sono una richiesta chiave dei manifestanti antigovernativi, che per mesi hanno organizzato proteste, durante le quali alcuni sono rimasti uccisi. Kadhimi ha assunto la guida dell'esecutivo a maggio per guidare il governo verso le elezioni anticipate. Il primo ministro ha invitato tutti gli iracheni a "votare per cambiare la scena politica nel paese". “Stiamo affrontando un arretrato di anni di spreco, abbandono e gestione debole in Iraq. Non ci sono soluzioni alle crisi in Iraq senza la riconquista del ruolo dello stato. Stiamo lavorando per le elezioni libere per formare un parlamento che darà vita a un governo che riflette la volontà del popolo", ha detto Al-Kadhimi. (Res)