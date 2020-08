Francia: Assemblea nazionale approva disegno di legge su bioetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale francese ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla bioetica che prevede tra le sue misure la possibilità per le donne di accedere alla procreazione medicalmente assistita (Pma). Si tratta di una serie di tecniche mediche al fine di ottenere la fecondazione assistita. Dopo una settimana densa di attività in Parlamento, il provvedimento è stato approvato nella notte con 60 voti a favore, 37 contrari e 4 astenuti. Il testo deve ancora passare al Senato ma il voto è previsto non prima del gennaio 2021 dal momento che sarà necessario un compromesso tra le due Camere. Il presidente francese, Emmanuel Macron ha salutato con favore il passaggio parlamentare sottolineando "l'impegno dei parlamentari, dei membri del governo e della Commissione nazionale consultiva sull’etica". Secondo Macron, “un uguale accesso alla Pma per tutte le donne, diritti del bambino sicuri, ricerca incorniciata, dibattito rispettoso delle posizioni di ciascuno: è tutto questo la legge bioetica. Uguaglianza e responsabilità”.(Frp)