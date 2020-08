Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei. Lo studio esamina i mercati bancari europei sotto il profilo patrimoniale, reddituale, di produttività e di efficienza attraverso l'analisi dei dati dei bilanci consolidati relativi ad un campione di 112 gruppi bancari (pari a circa il 75 per cento del mercato europeo) tra il 2006 e il 2019. I dati evidenziano che nel 2019 è proseguito il processo di miglioramento della qualità dell'attivo dei gruppi bancari europei, in un contesto di rafforzamento della loro dotazione patrimoniale. Tuttavia, i risultati economici sono in lieve calo rispetto al 2018 e restano da ormai più di un decennio sotto i livelli toccati prima dell'avvio della crisi finanziaria del 2008/2009. (segue) (com)