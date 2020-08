Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il processo di miglioramento della qualità dell'attivo, grazie non solo alla prosecuzione delle operazioni di dismissione degli asset improduttivi ma anche al rafforzamento, in atto ormai da alcuni anni, della capacità delle imprese di rimborsare i propri debiti. Ciò favorisce una contrazione dei flussi di nuovi crediti deteriorati, che restano sui livelli minimi storici. In dettaglio, a fine 2019 l'ammontare di crediti deteriorati (Npl) al netto delle perdite di valore già computate nei bilanci bancari espresso in percentuale del totale dei crediti (Npl ratio netto) era pari all'1,5 per cento per il totale dei gruppi europei, in forte calo rispetto al 3,8 per cento di fine 2014. Si tratta di una dinamica comune a tutti i principali Paesi, che risulta però particolarmente marcata in Italia, dove l'Npl ratio netto è sceso dal 10,4 per cento di fine 2014 al 3,2 per cento di fine 2019. (segue) (com)