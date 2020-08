Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la redditività, l'analisi mostra che la quota delle banche che hanno chiuso in perdita l'esercizio 2019 è pari al 10 per cento, un valore stabile sui bassi livelli già raggiunti nel 2018 e in linea con i livelli fisiologici pre-crisi del 2008/2009. Si tratta, dunque, di una quota ben lontana dal picco del 30 per cento toccato nel 2012. Il rendimento sul capitale investito (Return On Equity - ROE), in media, si colloca, infatti, intorno al 5,8 per cento in Europa, in calo di 7 decimi di punto rispetto al 2018. La flessione è prevalentemente ascrivibile alla riduzione dei ricavi e all'aumento delle rettifiche, a fronte di una lieve riduzione dei costi operativi complessivi. Resta modesto il numero di grandi banche europee in grado di produrre livelli di performance in linea con il rendimento medio richiesto dal mercato. (segue) (com)