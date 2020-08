Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La redditività delle banche operanti in Italia si conferma, come già nel 2018, su livelli analoghi a quelli riscontrati negli altri mercati europei, sebbene le sue determinanti nell'ultimo anno presentino sviluppi differenti rispetto alla media. In particolare, in controtendenza col dato medio europeo, uno dei principali tratti distintivi dei risultati di bilancio delle banche italiane è stata la riduzione delle rettifiche sui crediti, sia in termini assoluti sia in percentuale del patrimonio. Ciò riflette, da un lato, la prosecuzione anche nel 2019 degli interventi di riduzione del rischio in corso ormai da tempo in Italia, che si concretizza in particolare tramite la cessione di sofferenze e altri crediti deteriorati, e, da un altro lato, le rilevanti svalutazioni già effettuate negli anni passati. I gruppi italiani si confermano, infatti, anche nel 2019 tra quelli con i più elevati livelli delle coperture sui crediti deteriorati. Tuttavia, la sfavorevole dinamica del margine di interesse e delle commissioni nette - che pur aumentando in termini di volumi calano in termini di incidenza sul capitale - ha annullato gli effetti positivi della riduzione delle rettifiche e dei costi operativi, ostacolando la crescita della redditività della gestione rispetto allo scorso esercizio. (segue) (com)