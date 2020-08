Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, le tendenze del 2019 e della prima parte del 2020 mostrano un rallentamento delle performance dei gruppi bancari europei e italiani, in un contesto in cui però le banche si presentano più solide che in passato sotto il profilo della dotazione patrimoniale e della qualità degli attivi. In prospettiva, le principali incertezze derivano da fattori esogeni al mondo delle banche, connessi all'incerta evoluzione dell'emergenza sanitaria, sia in termini di durata sia di intensità, e alle relative conseguenze sull'economia. (segue) (com)