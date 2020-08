Banche: Abi diffonde il sesto Rapporto sui mercati bancari europei (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appare comunque elevata la capacità del settore di assorbire gli eventuali effetti negativi dell'emergenza in corso, anche in virtù dei miglioramenti intercorsi negli ultimi anni sia dal lato della domanda sia dell'offerta di credito, che di fatto tendono a ridurre la sensibilità del rischio di credito alle fluttuazioni del ciclo economico, favorendo il contenimento dei flussi di nuovi crediti deteriorati rispetto ad episodi di crisi passate. In tal senso agisce, inoltre, l'insieme delle eccezionali misure adottate dalle Autorità e dalle stesse banche in reazione all'emergenza sanitaria. E ciò in particolare con riferimento ai loro effetti strutturali, ovvero la loro utilità nel ridurre - se non evitare del tutto – il rischio che il temporaneo blocco delle attività produttive si traduca nel fallimento di imprese altrimenti solvibili, con la potenzialità di indurre quindi una riduzione del tasso di default anche a regime. (com)