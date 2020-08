Regionali: Bonetti, parità di genere non è negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel consiglio dei ministri "abbiamo voluto affermare un principio: la parità di genere è un diritto che va garantito e non è negoziabile". Lo ha scritto il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti su Facebook, dove ha rilanciato la sua intervista a "La Repubblica". Per questo, ha spiegato, "come governo siamo intervenuti sulla questione pugliese, che il consiglio regionale e il presidente Emiliano sono stati incapaci di affrontare per anni, e per questo abbiamo ritenuto di nominare commissario straordinario una figura garante terza, il prefetto di Bari. Le donne, come afferma la Costituzione, devono avere gli stessi diritti degli uomini e il decreto legge non fa altro che stabilire che le donne devono essere messe nelle condizioni di poter accedere alle cariche elettorali al pari degli uomini". (Rin)