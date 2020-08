Piemonte: test sierologici per 800 vigili del fuoco, firmato protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 31 luglio, a Torino, presso la sede della direzione regionale dei vigili del fuoco per il Piemonte, è stato sottoscritto dal direttore regionale Antonio La Malfa e dal commissario dell'Asl di Torino, Carlo Picco, un protocollo operativo per disciplinare l’effettuazione dei test sierologici al personale permanente, volontario e amministrativo della direzione e dei comandi dei Vigili del Fuoco di Torino, Asti e Verbania. Sono circa 800 i pompieri che hanno aderito volontariamente allo screening sierologico. Appartenendo alle categorie che più sono state esposte al contagio, permetteranno di avere una misura sempre più precisa sulla circolazione del virus sul territorio regionale, soprattutto per quanto attiene il comparto dei Vigili del Fuoco a favore del quale, essendo strategico per la popolazione in relazione ai propri compiti istituzionali, occorre mantenerne alta la vigilanza sulle condizioni fisiche dei lavoratori che ne compongono la struttura organizzativa. Il progetto ha avuto anche il benestare dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e diMedicina Legale dei Vigili del Fuoco.(Rpi)