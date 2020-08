© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in programma per il 6 agosto la Conferenza delle Regioni che avrà il compito di definire le procedure prima dell’attivazione del portale per l’accesso al bonus mobilità. Si tratta dell’ultimo passaggio prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e del via libera alla successiva attivazione della piattaforma telematica, che sarà accessibile dal sito del ministero dell’Ambiente.(Com)