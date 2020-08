Kosovo-Serbia: coordinatore per dialogo Hyseni, esito negoziati sarà riconoscimento reciproco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato ieri dalla portavoce della Commissione europea, Nabila Masrali, Kosovo e Serbia non concluderanno intese parziali, come accaduto in precedenza a Bruxelles, ma firmeranno solamente un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti. "L'Ue, come mediatore del dialogo, coopererà con le parti su un accordo comprensivo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, per risolvere tutte le questioni non risolte", ha dichiarato Masrali. Secondo la portavoce, l'Ue e tutti i paesi membri si aspettano che Pristina e Belgrado diano attuazione alle intese raggiunge nel passato. "Le questioni irrisolte delle intese precedenti saranno risolte in parallelo con i negoziati per un accordo comprensivo", ha detto Marsali. (segue) (Alt)