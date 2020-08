Lega: Fontana, onorerò mio mandato alla guida della Lombardia fino alla fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuerò a combattere per la Lombardia e onorerò il mio mandato fino alla fine. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo in collegamento video a una manifestazione della Lega in corso a Cervia. L'intervento è stato ritrasmesso dal programma "In onda" su La7. "Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare - ha aggiunto Fontana - non ha capito niente. Non sono certo queste le ragioni che mi possono far allontanare dall'impegno che mi sono preso con i lombardi e che voglio onorare fino alla fine del mio mandato. Di lavoro - ha detto ancora Fontana - ce n'è tanto, ne abbiamo fatto tanto e ne stiamo facendo tanto, con ottimi risultati, anche con l'uscita dall'emergenza Covid. Grazie alla nostra determinazione, oggi non siamo tra le Regioni peggiori d'Italia". Riferendosi alle sue condizioni di salute ha poi detto: "Ho avuto un piccolo infortunio, ma niente di grave. Chi pensava che potesse essere qualcosa che mi metteva in un angolo, allontani ogni speranza. Mi riprendo e lunedì sono già in Regione per ricominciare a lottare per la nostra grande Lombardia", ha concluso Fontana. (Rin)