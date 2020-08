Uruguay: Manini Rios propone ripristinare legge su caducità crimini della dittatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dichiarazioni analoghe a quelle espresse oggi contro la magistratura, l'ex comandante in capo delle Forze armate era stato rimosso dal suo incarico il 12 marzo del 2019 dall'allora presidente Tabaré Vazquez. Successivamente, Manini Rios avrebbe annunciato la sua discesa in politica fondando un nuovo partito, Cabildo Abierto appunto, dichiaratamente di destra e di stampo nazionalista. Come candidato alla presidenza, il generale in congedo si rivelò la sorpresa delle elezioni, ottenendo al suo debutto politico l'11,4 per cento delle preferenze al primo turno con un programma incentrato essenzialmente sulla questione della sicurezza . Manini Rios accettò quindi l'invito di Lacalle Pou a formare una coalizione di centro destra per sconfiggere il candidato del Frente Amplio, Daniel Martinez, in testa al primo turno con il 39 per cento delle preferenze. E' stato dunque grazie anche al prezioso contributo di voti di Cabildo Abierto che l'attuale presidente si è imposto al ballottaggio con il 50,79 per cento delle preferenze. (Bua)