Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik (3)

- La scorsa settimana il Consiglio elettorale nazionale (Cne) dell'Ecuador ha deciso di sospendere quattro organizzazioni politiche, incluso il partito Forze impegno sociale (Fcs) che sostiene l'ex presidente di sinistra Rafael Correa, che ha guidato il paese tra il 2007 e il 2017. Il più alto organo elettorale dello stato ha accolto una richiesta della Procura generale che ha osservato irregolarità nei processi di registrazione di queste formazioni politiche. Con questo, le quattro organizzazioni non saranno in grado di partecipare alle elezioni del 2021 per eleggere il presidente e i deputati. (Brb)