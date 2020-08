Usa: coronavirus, governo firma accordo con Sanofi e GlaxoSmithKline per sviluppare vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti pagherà fino a 2,1 miliardi di dollari alle aziende farmaceutiche Sanofi e GlaxoSmithKline per finanziare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus e garantire la fornitura di 100 milioni di dosi, se si dimostrerà sicuro ed efficace negli studi clinici. Lo riporta il "Wall Street Journal". Sanofi, con sede a Parigi, sta conducendo lo sviluppo del vaccino, hanno detto le aziende, e prevede di iniziare i primi test clinici a settembre e di passare agli studi in fase avanzata entro la fine di quest'anno. Se gli studi saranno positivi, le aziende hanno detto che potrebbero chiedere l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense nella prima metà del 2021. Il contratto è l'ultimo di una serie di accordi - potenzialmente del valore di oltre 8 miliardi di dollari - stipulati dal governo statunitense con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo dei vaccini per il Covid-19 e di assicurare grandi forniture prima di potenziali approvazioni dei vaccini stessi. Gli Stati Uniti hanno già raggiunto accordi del valore di oltre un miliardo di dollari ciascuno con altri produttori di vaccini, tra cui Pfizer e AstraZeneca. Il governo sta anche contribuendo a finanziare i farmaci che possono curare i pazienti infetti. Regeneron ha ricevuto circa 618 milioni di dollari per sviluppare un farmaco anticorpale e fornire agli Stati Uniti migliaia di dosi. Come negli accordi precedenti, il contratto con Sanofi e GlaxoSmithKline è stato stipulato sotto l'egida dell'"Operazione Warp Speed" voluta dalla Casa Bianca, che mira a garantire fino300 milioni di dosi di vaccino per gli Stati Uniti entro il gennaio 2021. (Nys)