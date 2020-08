Business news: Ungheria, tasso di disoccupazione trimestrale al 4,6 per cento a fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione medio trimestrale in Ungheria è pari al 4,6 per cento a fine giugno. Lo riferisce l'Ufficio centrale di statistica ungherese (Ksh), evidenziando un aumento dello 0,5 per cento rispetto al dato del trimestre precedente e dell'1,3 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019. In termini assoluti si tratta di 214.200 disoccupati a fine giugno, 24 mila in più rispetto al trimestre precedente e 58.700 in più rispetto al medesimo nel 2019. Proseguendo una pratica inaugurata durante la pandemia di coronavirus, il Ksh ha pubblicato anche il dato scorporato del solo mese di giugno. In tal caso il tasso di disoccupazione mensile sale al 5,1 per cento. (Vap)