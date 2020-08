Business news: Moldova, dalla Bers e dall'Ue prestito di 5 milioni di euro per le Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese della Moldova beneficeranno di un maggiore accesso ai finanziamenti, grazie ai nuovi fondi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e dell'Unione europea. Si tratta di un prestito di 5 milioni di euro offerto a una banca commerciale della Moldova, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Jurnalul.md". Il prestito è sostenuto da sovvenzioni Ue nell'ambito della linea di credito EU4Business-Bers e integra i due prestiti precedenti di 10 e 20 milioni di euro. Il programma di finanziamento congiunto sostiene le società della Moldova, stimolando la produzione locale e il commercio con l'Ue. Investendo in attrezzature migliori e rispettando le norme dell'UE, le aziende possono migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, diventare più rispettose dell'ambiente e fornire beni e servizi di migliore qualità in patria e all'estero. (Moc)