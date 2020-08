Business news: Spagna, coronavirus aumenta il deficit pubblico al 4,4 per cento del Pil nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti della pandemia del coronavirus hanno avuto un effetto molto significativo sui conti pubblici della Spagna. Secondo i dati resi noti dal ministero delle Finanze, il deficit dello Stato è salito ad oltre 48,7 miliardi di euro, con un saldo negativo pari al 4,4 per cento del Pil, superiore all'intero deficit del 2019 nel suo complesso. Per far fronte alle drammatiche conseguenze economiche e sociali della pandemia, il governo Sanchez ha dovuto mettere in campo un massiccio piano di aiuti statali di sostegno al reddito, come la cassa integrazione straordinaria (Erte) che ha beneficiato 4 milioni di lavoratori, e linee di credito alle imprese che hanno portato ad un aumento del 24 per cento della spesa pubblica (129,7 miliardi di euro) rispetto al 2019. (Spm)