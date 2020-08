Business news: Eurostat, Pil in calo del 12,1 per cento nell'eurozona e dell'11,9 per cento per i 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre 2020, ancora caratterizzato dalle misure di contenimento per il Covid-19 nella maggior parte degli Stati membri, il Pil destagionalizzato è diminuito del 12,1 per cento nell'area dell'euro e dell'11,9 per cento nell'intera Ue rispetto al trimestre precedente. È quanto emerge da una stima preliminare pubblicata da Eurostat, l’istituto statistico dell’Ue. Nel primo trimestre 2020, il Pil è diminuito del 3,6 per cento nell'area dell'euro e del 3,2 per cento nell'Ue. Le stime preliminari odierne si basano su fonti di dati incomplete e soggette a ulteriori revisioni ai sensi delle misure di contenimento per il Covid-19. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è diminuito del 15,0 per cento nell'area dell'euro e del 14,4 per cento nell'Ue nel secondo trimestre del 2020, dopo aver segnato, rispettivamente, un -3,1 per cento e un -2,5 per cento nel trimestre precedente. Fra gli Stati membri, per i quali sono disponibili dati per il secondo trimestre 2020, la Spagna (-18,5 per cento) ha registrato il calo più elevato rispetto al trimestre precedente, seguita dal Portogallo (-14,1 per cento) e dalla Francia (-13,8 per cento). La Lituania (-5,1 per cento), invece, ha registrato il calo più basso. (Beb)