Business news: Portogallo, crollo del Pil del 16,5 per cento nel secondo trimestre, peggior dato storico

- L'economia del Portogallo si è contratta del 16,5 per cento nel secondo trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in quello che è il maggiore calo della serie storica del Pil rilevata dell'Istituto nazionale di statistica di Lisbona (Ine). Secondo l'Ine, questa contrazione è dovuta principalmente al calo della domanda interna "che è stata notevolmente più negativa di quella osservata nel trimestre precedente" (2,3 per cento) riflettendo la "significativa contrazione dei consumi privati e degli investimenti" a causa della pandemia del coronavirus. (Spm)