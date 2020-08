Business news: Portogallo, approvata strategia per l'idrogeno, investimenti per 7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Portogallo ha approvato la Strategia nazionale per l'idrogeno che prevede un investimento di 7 miliardi di euro per raggiungere l'obiettivo del 5 per cento del consumo finale di questa fonte energetica entro il 2030. L'esecutivo di Lisbona ha spiegato in una nota di voler promuovere "la graduale introduzione di questo gas come pilastro sostenibile e integrato nella più completa strategia di transizione verso un'economia decarbonizzata". In tal senso saranno messe in campo nei prossimi anni una serie di iniziative, tra le quali: la creazione di un progetto verde per la produzione di idrogeno a Sines, la decarbonizzazione del settore del trasporto pesante e dell'industria nazionale e la creazione di un laboratorio collaborativo per l'idrogeno. (Spm)