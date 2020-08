Business news: Germania, Audi, perdita di 750 milioni di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus colpisce anche Audi, parte del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen. Nel primo semestre del 2020,l'azienda ha subito una perdita di 750 milioni di euro, a fronte dell'utile di 2,3 miliardi di euro registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Audi ha venduto il 22 per cento in meno di auto su scala globale, con il fatturato crollato del 29 per cento a 20,5 miliardi di euro. Il direttore finanziario di Audi, Arno Antlitz, ha commentato: “Nonostante i primi segnali positivi dai mercati, il 2020 rimane estremamente impegnativo”. Per l'intero anno, l'azienda prevede che la domanda mondiale sarà più debole rispetto 2019, “con un numero di vendite significativamente minore e un risultato positivo, ma nettamente inferiore”. (Geb)