Business news: Albania, accordo con francese Voltalia per parco fotovoltaico di Karavasta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del parco fotovoltaico di Karavasta, in Albania, è stato ufficializzato con la firma dell'accordo tra il governo di Tirana e la società francese Voltalia. Ad annunciarlo è stata la ministra delle Infrastrutture e dell'Energia albanese, Belinda Balluku, secondo cui l'investimento porterà un'iniezione di oltre 100 milioni di euro nell'economia del paese. Balluku ha aggiunto che il processo seguito rappresenta un modello anche per altre gare internazionali da tenere in futuro. "Il gigante francese Voltalia ha trovato attraente il mercato albanese, nell'anno più difficile al mondo. Abbiamo istituito un processo modello che sarà seguito anche in altre aste internazionali. Abbiamo camminato fianco a fianco con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Abbiamo avuto il loro sostegno", ha affermato la ministra albanese. (Alt)