Business news: Commissione Ue, via libera ad acquisizione di Bombardier da parte di Alstom

- La Commissione europea ha dato il via libera, sulla base delle regole dell'Ue sulle fusioni, all'acquisizione della canadese Bombardier Transportation da parte del gruppo francese Alstom. L'approvazione definitiva è condizionata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni presentato da Alstom, secondo quanto riferisce la Commissione Ue tramite una nota stampa. "Alstom e Bombardier sono dei fornitori leader di treni a stato d'arte utilizzati ogni giorno da milioni di passeggeri in tutta l'Ue", ha osservato la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, evidenziando che sono stati presi "rimedi esaustivi" riguardo la tutela della concorrenza in aree come l'alta velocità in modo da permettere a Bruxelles di dare il via libera a questa operazione. "Andando avanti, un'entità combinata più forte tra Alstom e Bombardier emergerà. Al contempo, grazie ai rimedi, la nuova compagnia continuerà anche ad essere sfidata nei mercati a beneficio degli utenti e dei consumatori europei", ha aggiunto Vestager. (Beb)