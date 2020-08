Coronavirus: da oggi Danimarca restringe gli accessi alle persone provenienti dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi i cittadini romeni non possono più viaggiare per turismo in Danimarca, dopo che la autorità di Copenaghen hanno incluso la Romania nella lista degli stati non sicuri, insieme a Bulgaria, Lussemburgo e Portogallo, per via dei casi di contagio da coronaviurs. Ai romeni con diritto di soggiorno in Danimarca viene raccomandata fermamente una quarantena di 14 giorni al rientro dal paese di origine. I requisiti completi di ciascuno stato sono disponibili sul sito del ministero degli Esteri romeno, alla sezione "Allerta viaggi in Europa Covid-19". Le restrizioni imposte da questi Stati non interessano solo i cittadini romeni, ma anche i cittadini di altri paesi ad alto rischio epidemiologico, e le liste vengono aggiornate periodicamente. La Romania ha rapportato anche ieri 1295 nuovi casi con infezione da coronavirus. (Rob)