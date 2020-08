Ecuador: Yaku Perez sarà candidato alla presidenza per il partito Pachakutik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della città di Azuay in Ecuador, Yaku Perez Guartam sarà il candidato alla presidenza della Repubblica per il partito Movimento Plurinazionale Pachakutik. Lo ha reso noto lo stesso partito, sottolineando che Perez è l'unico candidato per le elezioni primarie chiuse del partito che si terranno il 22 agosto e al termine di cui sarà ufficializzata la sua candidatura. A circa sette mesi di distanza dal primo turno delle elezioni presidenziali del 2021, in programma nel mese di febbraio, la lista dei candidati che contenderanno la guida del paese sudamericano al presidente uscente Lenin Moreno, va definendosi in maniera sempre più chiara. Secondo quanto riporta il quotidiano "El Universo", molti personaggi hanno già annunciato ufficialmente la loro intenzione di misurarsi con le urne, mentre altri sono ancora alla prese con una fase di studio. La definizione di alleanze è ancora in una fase embrionale.Nella lista dei possibili candidati figura già Guillermo Lasso, leader del partito liberale e conservatore Creo che ha annunciato la sua candidatura alla presidenza nel 2018. Questa sarebbe la terza nomination di Lasso, sconfitto alle precedenti elezioni del 2013 (vinte da Rafael Correa) e del 2017 (vinte da Lenín Moreno). Ha manifestato intenzione di candidarsi anche l'ex parlamentare Andres Paez. Anche lui esponente di Creo ed ex candidato alla vicepresidenza con Lasso, ha fondato il partito Nos, che tuttavia non ha avuto ancora l'approvazione del Consiglio elettorale nazionale per correre alle elezioni. Ha già ufficializzato la sua candidatura anche l'attivista Fernando Balda per il partito di sinistra Libertà è popolo, fondato da Gary Moreno, fratello dell'attuale presidente Lenin.Molti i politici che ancora non hanno ufficializzato la propria candidatura. Tra questi figura Otto Sonnenholzner, fino alla scorsa settimana vicepresidende della Repubblica di Lenin Moreno. Sebben in occasione delle dimissioni non abbia confermato di essere alla ricerca di una candidatura, non ha neanche escluso di partecipare al processo e, inoltre, diversi partiti e movimenti gli hanno proposto la candidatura. Nella lista dei papabili figura anche Galo Lara, ex parlamentare che pure non dichiarando apertamente di essere in corsa ha manifestato interesse a contribuire per la vittoria del partito Popolo Libero. Il Partito sociale cristiano ha informato che annuncerà il proprio candidato alla presidenza nel corso della prima settimana di agosto. Il partito deciderà il candidato attraverso elezioni primarie chiuse dopo il rifiuto categorico di Jaime Nebot. (segue) (Brb)